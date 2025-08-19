se scumpesc biletele de autobuz în județ. cursa sibiu - mediaș va costa 27 lei

De la 1 septembrie, sibienii vor plăti mai mult pentru transportul în comun. Una dintre firmele care are contract cu Consiliul Județean pentru a presta curse regulate între localitățile din județ vrea să mărească tarifele atât la bilete, cât și la abonamente.

Firma de transport Lazăr Trans, care are contract cu Consiliul Județean Sibiu pentru a presta curse regulate între mai multe localități din județ, a cerut majorarea prețurilor biletelor și abonamentelor de autobuz. Noile tarife ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie, în cazul în care consilierii județeni vor vota favorabil un proiect de hotărâre în acest sens. Ultima scumpire, de când a fost semnat contractul, a avut loc în toamna anului 2023.

Tarife mai mari din cauza scumpirilor

Operatorul de transport Lazăr Trans SRL a solicitat modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport public județean de călători, motivând că înregistrează creșteri substanțiale ale cheltuielilor materiale (carburanți, energie electrică, întreținere-reparații, piese de schimb), a asigurărilor cu peste 39% și a creșterii TVA de la 19% la 21%, în condițiile în care nu beneficiază de subvenții sau compensații financiare, veniturile societății de transport fiind realizate doar din vânzarea biletelor și abonamentelor de călătorie.

„Menționăm că această majorare intervine în urma creșterii TVA, a prețului la carburant, la piesele de schimb, la asigurări cu 24%, a creșterii salariilor cu 35% și mulți alți factori care impun automat creșterea cheltuielilor”, se arată în solicitarea către CJ Sibiu semnată de Lazăr Lazaroaie, administratorul societății Lazăr Trans.

Cât vor costa biletele și abonamentele

Societatea Lazăr Trans are atribuite două grupe de trasee județene, respectiv Grupa nr. 4 (Sibiu – Șura Mare – Hamba; Sibiu – Ruși – Veseud; Sibiu – Mediaș) și Grupa nr. 5 (Sibiu – Porumbacu de Sus; Sibiu – Sebeșu de Sus; Sibiu – Arpașu de Jos; Sibiu – Bruiu; Sibiu – Cârțișoara; Sibiu – Mârșa). Pe aceste trasee se vor scumpi biletele și abonamentele.

Spre exemplu, un bilet pentru cursa Sibiu – Hamba va costa 10 lei, în loc de 8 lei cât este în prezent. Pe același traseu, abonamentul va costa 437 în loc de 345 lei. Pentru cursa Sibiu – Veseud, biletul va fi 18 lei (în prezent este 16 lei), iar abonamentul va fi 805 lei (în prezent este 713 lei). Și cursa Sibiu – Mediaș se scumpește. Biletul va fi 27 lei (în prezent e 25 lei), iar abonamentul va fi 1.219 lei (în prezent este 1.127 lei). Cursa Sibiu – Porumbacu de Sus va costa 18 lei, iar abonamentul va fi 966 lei, cursa Sibiu – Sebeșu de Sus va costa 17 lei, iar abonamentul va fi 759 lei, cursa Sibiu – Arpașu de Jos va fi 24 lei, iar abonamentul va fi 1.081 lei. Biletul pentru cursa Sibiu – Bruiu va fi 31 lei, iar abonamentul lunar va fi 1.403 lei, biletul pentru cursa Sibiu – Cârțișoara va fi 24 lei, iar abonamentul va fi 1.081 lei, biletul pentru cursa Sibiu – Mârșa va fi 14 lei, iar abonamentul va fi 621 lei. (Toate modificările pot fi consultate AICI)

Noile tarife ar urma să fie aprobate în ședința de Consiliu Județean de la finalul lunii august.