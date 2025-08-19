ședință la primărie după moartea copilului călcat de mașină: comisia municipală de sistematizare a traficului din sibiu discută cazul

În cadrul Comisiei municipale de sistematizare a circulației rutiere în Sibiu, care va avea loc miercuri, va fi adus în discuție regretabilul accident în care un copil de 2 ani și-a pierdut viața.

IPJ Sibiu prioritizează siguranța tuturor participanților la trafic, dar și identificarea de soluții pentru a preveni accidentele. În Comisia municipală de sistematizare a circulației rutiere, se va discuta și regretabilul accident în care un băiețel de 2 ani și-a pierdut viața într-un accident pe strada Timotei Popovici.

„Comisia municipală de sistematizare a circulației rutiere în Municipiul Sibiu se întrunește mâine. Membru în această comisie este și șeful Biroului Rutier Sibiu, care va fi prezent mâine. Nu știu în ce măsură acest eveniment se află pe ordinea de zi a ședinței, însă colegul meu va aduce în discuție regretabilul accident rutier în care un copil de 2 ani și-a pierdut viața. Prioritatea noastră este siguranța tuturor participanților la trafic, dar și identificarea de soluții în vederea prevenirii accidentelor rutiere”, a declarat Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Reamintim că un accident groaznic a avut loc vineri noaptea, pe strada Timotei Popovici. Un copil de 2 ani a ajuns pe partea carosabilă și a fost lovit mortal de o mașină. Potrivit surselor Ora de Sibiu, ar fi fost vorba de o mașină Uber. (DETALII AICI)

