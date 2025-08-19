shopping city sibiu pregătește surprize la evenimentul „sibiul de odinioară”

În perioada 21 – 24 august, Parcul Tineretului din Sibiu găzduiește festivalul „Sibiul de Odinioară”, un eveniment dedicat celor mai nostalgici și timpului petrecut împreună cu familia. Muzica ce amintește de vremurile bune, standurile cu mâncare și băuturi, dar și activitățile interactive vor transforma orașul într-un loc al amintirilor, cu o serie de surprize pentru participanți.

Shopping City Sibiu, partener și sponsor al evenimentului, completează atmosfera cu o experiență specială a jocurilor de odinioară: Roata Norocului, unde premiile instant îi așteaptă pe cei care își instalează aplicația SPOT și aleg centrul comercial ca spațiu preferat de cumpărături. Printre premii se numără: jucării yo-yo, domino sau X și 0, ideale pentru călătorii și seri petrecute cu prietenii, vouchere la spațiul de joacă Energy Kids saulasala de sport Stay Fit Gym și multe alte surprize.

În toate zilele festivalului, în intervalul 17:00 – 21:00, promoterii Shopping City Sibiu îi vor întâmpina pe participanți cu voie bună și premii instant, aducând un plus de distracție evenimentului. Pentru cei mici, organizatorii au pregătit panouri foto și spații destinate jocurilor, unde pot rezolva labirinturi sau pot colora, în timp ce părinții se bucură de șlagărele de altădată.

În plus, aplicația SPOT le oferă tuturor utilizatorilor beneficii exclusive: oferte speciale și acces la noi surprize în Shopping City Sibiu.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

***

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar,Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1 şi dispune de 1.600 locuri de parcare.