sponsorizările care salvează vieți: spitalul județean sibiu primește echipamente și dotări noi

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a beneficiat , în prima parte a acestui an, de sponsorizări în valoare totală de peste 1.125.000 lei , grație eforturilor constante ale Asociației „Împreună pentru Sănătate”, al cărei scop este întocmai atragerea de fonduri pentru modernizarea și reabilitarea constantă a unității noastre .

Fondurile au fost investite în proiecte de modernizare, achiziția de echipamente medicale și îmbunătățirea condițiilor de îngrijire pentru pacienți și de lucru pentru personalul medical.

Aceste resurse au contribuit la consolidarea procesului amplu de dezvoltare prin care trece spitalul, reprezentând încă o dovadă a implicării comunității locale și a mediului de afaceri în susținerea sănătății publice.

Printre cele mai importante obiective și dotări implementate în semestrul I al anului 2025 se numără:

• Modernizarea Laboratorului de analize (recompartimentare, camere frigorifice, mobilier modern) – 447.535 lei

• Lucrări de reamenajare a curții interioare, termosistem și instalații – 166.180 lei

• Echipament de examinare pentru secția de Oftalmologie – 145.280 lei

• Ecograf mobil pentru Radiologie – 45.000 lei

• Sistem de monitorizare a presiunii la ATI – 41.650 lei

• Rampă de oxigen pentru Blocul Operator – 20.000 lei

• Container pentru Anatomie Patologică – 28.285 lei

• Aparatură, materiale și dotări pentru secțiile de Cardiologie, Boli Infecțioase, Chirurgie, Hematologie, Nefrologie, Farmacie, Diabet, ORL și Medicală I – peste 200.000 lei

Fiecare dintre aceste investiții răspunde unor nevoi reale și urgente, având un impact direct atât asupra calității actului medical, cât și asupra confortului pacienților.

Parteneri implicați în sprijinirea spitalului

Acest progres nu ar fi fost posibil fără implicarea partenerilor de încredere care răspund întotdeauna apelurilor Asociației „Împreună pentru Sănătate” și ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu: Romgaz, Expertaron, Sigemo, Apă Canal, Top Diagnostic, Proiect Construct și Immo Invest. Prin sprijinul lor, spitalul poate continua să facă pași concreți către o infrastructură medicală modernă, adaptată nevoilor actuale și viitoare ale comunității.

„Fiecare sponsorizare înseamnă o schimbare vizibilă și o îmbunătățire reală pentru pacienți și pentru personalul medical. Suntem profund recunoscători companiilor care aleg să investească în sănătatea comunității sibiene. Datorită sprijinului lor, putem continua procesul de modernizare și putem să oferim servicii medicale la standarde tot mai înalte”, a declarat Robert Fotache, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

„Le mulțumim tuturor celor care înțeleg că implicarea comunității este esențială în evoluția spitalului și care, atât cât au posibilitatea, ajută constant. Doar împreună putem face diferența și suntem siguri că acest mesaj este adânc impregnat în conștiința tuturor celor care sunt alături de noi an de an!”, a transmis Cornel Benchea, președintele Asociației „Împreună pentru Sănătate”.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu își reafirmă angajamentul de a menține un parteneriat activ și deschis cu mediul de afaceri, dar și cu întreaga comunitate, pentru dezvoltarea continuă a infrastructurii medicale. Investițiile realizate în primul semestru al acestui an demonstrează că, atunci când există colaborare și implicare, sănătatea publică poate beneficia de condiții mai bune, iar pacienții pot primi îngrijirea pe care o merită.