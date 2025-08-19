tată și fiu implicați într-un accident la șeica mare. mașină înfiptă într-un cap de pod

Un bărbat de 52 de ani și fiul lui, în vârstă de 27 de ani, au fost transportați la spital după ce au intrat cu mașina într-un cap de pod pe DN14 la Șeica Mare.

Potrivit polițiștilor care au efectuat primele cercetări la fața locului, în timp ce conducea autoturismul pe DN14, pe direcția de deplasare Sibiu – Mediaș, un bărbat în vârstă de 52 de ani, din cauze ce urmează a fi stabilite, a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un cap de pod.

Conducătorul auto, posesor de permis de conducere, a fost testat cu aparatele alcooltest și drugtest, iar rezultatul a fost negativ în ambele cazuri.

Șoferul, împreună cu fiul său, în vârstă de 27 de ani, ambii din localitatea Brateiu, au suferit vătămări corporale. La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic și o autospecială de descarcerare.

„În accident au fost implicate două persoane, un bărbat în vârstă de aproximativ 52 de ani care a suferit o contuzie lombară și a fost transportat la UPU Sibiu conștient și un bărbat în vârstă de aproximativ 27 de ani, care a suferit un traumatism la mână și a fost transportat la CPU Mediaș conștient”, informează Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cercetările la fața locului continuă.