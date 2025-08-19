tragedia pe timotei popovici reaprinde discuția despre pietonalizarea centrului sibiului: am întrebat oamenii care ar fi soluția cea mai bună / video sondaj

Sibienii consideră, în general, că infrastructura din centrul orașului este una favorabilă atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Mulți dintre ei cred că nu este nevoie ca alte străzi să fie transformate în pietonale. Totuși, bicicliștii întâmpină dificultăți, mai ales pe străzile înguste, cum este cazul străzii Mitropoliei.

Discuțiile pe acest subiect au fost reaprinse weekendul trecut, când pe strada Timotei Popovici a avut loc o tragedie: un băiețel de doar 2 ani a fost lovit de o mașină. În urma acestui incident, am întrebat mai mulți sibieni dacă ar fi oportun ca anumite străzi din centrul orașului să fie transformate în zone pietonale. Părerile sunt împărțite.

„Eu stau chiar pe strada Papiu Ilarian. Nu m-ar avantaja cu nimic să o facă pietonală. Am și vândut mașina. În general, străzile sunt organizate bine în centrul Sibiului”, a spus Viorel.

Constantin, un livrator Glovo, este de părere că pietonalizarea completă a centrului nu este o soluție bună. „Consider că niciuna dintre străzile din centrul Sibiului nu ar trebui să mai devină pietonală, pentru că și așa mobilitatea e destul de redusă. Eu cred că e loc și pentru mașini, și pentru pietoni”, a spus acesta.

El subliniază însă dificultățile cu care se confruntă bicicliștii, mai ales în centrul istoric:

„Toate străzile sunt dificile pentru bicicliști. Și șoferii încalcă multe reguli, dar nici ei nu au prea multe alternative. Dacă le-ar face pe toate pietonale, ar fi greu. Cele mai dificile mi se par strada Mitropoliei, Avram Iancu și Arhivelor, unde traficul este deja restricționat. E greu de circulat, mai ales în weekend-uri”, completează sibianul.

Maria, o sibiancă întoarsă recent acasă după o perioadă lungă în străinătate, consideră că lucrurile s-au schimbat în bine. „Am fost plecată mulți ani, vreo 8-11. Acum, revenind, mi se pare că infrastructura din centrul Sibiului este destul de bună așa cum este”, a mărturisit femeia.

