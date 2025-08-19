trotuare ocupate mai tot timpul de mașini pe șoseaua alba iulia. pietonii sunt revoltați / video

Sibienii care locuiesc în zona Șoselei Alba Iulia sunt revoltați din cauza șoferilor care își parchează mașinile pe unde apucă. Pietonii abia au loc să circule pe trotuar.

„Uitați unde parchează mai nou mașinile în Sibiu”, este mesajul transmis de o cititoare Ora de Sibiu. Trotuarul de pe Șoseaua Alba Iulia este ocupat deseori de mașini. Șoferii parchează aici pentru a ajunge mai repede la magazinele ori la banca din zonă. Pietonii sunt însă revoltați, deoarece în unele zile abia dacă au loc să treacă printre vehicule.

Agenții de la Poliția Locală îi trag de urechi pe șoferi. Din aprilie până în iunie, spre exemplu, au fost aplicate 2.358 de amenzi în valoare de 729.332 șoferilor indisciplinați. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea semnificației indicatorului „Oprirea interzisă”. La fel de multe au fost și amenzile aplicate șoferilor care au parcat neregulamentar pe trotuar și au îngrădit accesul pietonilor. În 3 luni, s-au aplicat 378 de sancțiuni contravenționale pentru parcări neregulamentare pe trotuar. În unele cazuri, intervine și echipajul de ridicări, astfel că șoferii indisciplinați au de scos și mai mulți bani din buzunare. (DETALII AICI)