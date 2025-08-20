21 săli de clasă, cămin și sală de gimnastică incluse în reabilitarea fostului liceu cfr din sibiu: contract semnat pentru 4,9 milioane de euro nerambursabili.

Primăria Sibiu a semnat marți, 19 august, împreună cu ADR Centru, contractul de finanțare europeană pentru reabilitarea și extinderea imobilelor fostului Liceu CFR de pe str. J. S. Bach. Valoarea proiectului este de 18,54 mil. €, din care 4,9 mil. € fonduri nerambursabile, restul fiind acoperit din bugetul local (13,64 mil. €).

„Prin acest proiect creăm spații noi pentru educație… Vor rezulta 21 de săli de clasă (aprox. 540 de locuri), laboratoare și ateliere, 14 camere de cămin și o sală de gimnastică. După finalizare, aici se va muta Colegiul Tehnic Cibinium.” — Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Ce se face, concret

Reabilitarea corpurilor existente și etajarea unuia dintre ele (≈ 6.500 mp ).

corpurilor existente și unuia dintre ele (≈ ). Ateliere în structuri modulare; alei , spații verzi , parcări auto și biciclete; teren de sport .

în structuri modulare; , , auto și biciclete; . Accesibilizare completă (rampe + dispozitive audio de ghidare).

Eficiență energetică & siguranță: instalații sanitare și de gaz refăcute; pompe de căldură aer–apă; ventilație cu recuperare de căldură; termoizolații; tâmplărie nouă; rețele electrice modernizate, panouri fotovoltaice, iluminat nou; detecție incendiu și supraveghere video. Următorul pas: licitația pentru proiectare tehnică și execuție.

De ce contează acum

Pe 11 august 2025, Consiliul Local a actualizat indicatorii tehnico-economici după schimbarea cotei de TVA, rezultând o ajustare a valorii totale la ~18,03 mil. €, fără a schimba amploarea lucrărilor anunțate din care omponenta de 4,9 mil. € nerambursabili din Programul „Regiunea Centru”, a scris recent Ora de Sibiu