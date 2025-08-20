accident mortal pe autostrada sibiu - deva. pieton lovit de un camion

Tragedie pe autostrada A1, pe tronsonul Deva – Sibiu. Miercuri, la kilometrul 316, în județul Alba, un pieton a fost lovit mortal de un camion.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit cu o autospecială și un echipaj SMURD pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical. Din păcate, victima prezenta leziuni incompatibile cu viața, iar medicii au declarat decesul la fața locului.

Acesta este al doilea accident grav în doar două zile consecutive pe autostrăzile din România, în care pietonii au fost victime. Marți dimineața, pe A1 București – Pitești, în județul Giurgiu, doi tineri care se deplasau pe partea carosabilă au fost spulberați de un TIR în zona localității Vânătorii Mici, pierzându-și viața pe loc.

Autoritățile atrag atenția asupra pericolului major reprezentat de deplasarea pietonilor pe autostradă, unde accesul acestora este strict interzis prin lege.

Poliția Rutieră efectuează cercetări pentru a stabili identitatea victimei și împrejurările în care s-a produs accidentul de pe A1, între Deva și Sibiu.