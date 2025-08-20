adolescenta din mediaș, dată disparută. dacă o vedeți sunați la poliție

Poliţiştii sibieni caută o minoră în vârstă de 17 ani, care nu a revenit la domiciliu. Persoanele ce pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acesteia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

”La data de 20 august a.c., polițiștii sibieni au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, la data de 19 august a.c., în jurul orei 22:00, fiica sa, HORVAT ANDREEA DENISA, în vârstă de 17 ani, a plecat din parcarea unui hipermarket din Șelimbăr într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni la domiciliul comun din municipiul Mediaș. ” au transmis reprezentanții Poliției Sibiu.

Semnalmente: înălțime 155 cm, greutate 55 de kg, păr brunet, lung, ochi căprui, față ovală.

La momentul plecării, minora ar fi purtat o bluză albă, sport, colanți negri și încălțăminte tip sandală.

Semne particulare: are tatuat pe mână stângă numele „Tudor”.

Dacă puteți oferi informaţii despre această minoră, sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.