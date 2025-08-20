amnășenii au pus mâna pe lopată să acopere craterele de pe un drum din județul sibiu: „am fost nevoiți să astupăm noi”

Câțiva localnici din Amnaș, județul Sibiu, au început să repare singuri drumul care leagă satul lor de autostradă. Oamenii spun că s-au săturat să își strice mașinile și cer autorităților să intervină de urgență.

Pe drumul județean DJ 143B, la ieșirea de pe autostrada A1 către satul Amnaș, cratere imense au apărut în asfalt. Localnicii spun că și-au avariat autoturismele și, fiindcă autoritățile întârzie să intervină pentru a repara carosabilul, au pus ei mâna pe lopată și au început să astupe gropile.

„Astăzi (n.red.: 19 august) am fost nevoiți sa astupam noi gropile de la ieșirea de pe autostrada către Amnaș. Nu știu cât vor ține, dar sperăm să fie reparată cât mai urgent această porțiune de drum, altfel o să ne stricam mașinile”, spune Alexandru, unul dintre localnicii care a pus mâna pe lopată.

Drumul respectiv este administrat de Consiliul Județean și intră în atribuțiile Drumuri și Poduri SA să îl repare. Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere societății. Vom reveni cu detalii!