atenție: falși angajați soma dau din nou târcoale prin cartierul arhitecților din cisnădie. nu dați bani!

Mai multe persoane se dau drept angajați ai companiei SOMA și încearcă, sub diverse pretexte, să convingă oamenii să le ofere bani. Astăzi, doi bărbați îmbrăcați cu veste reflectorizante au fost văzuți mergând din poartă în poartă în orașul Cisnădie.

Înșelătoria prin care mai mulți bărbați se dau drept angajați SOMA, pentru a convinge oamenii să le ofere bani sub diverse pretexte inventate, a revenit în Cisnădie. Miercuri, doi bărbați au fost văzuți în oraș încercând să păcălească locuitorii folosind această metodă.

„Este o practică mai veche. Știu că persoana care făcea asta anterior a fost prinsă. În ultima perioadă nu am mai avut astfel de cazuri, dar se pare că fenomenul reapare. Își iau o vestă reflectorizantă, bat la ușile oamenilor și spun că sunt de la SOMA, că le-a murit un coleg sau că au un necaz și cer bani”, a declarat un reprezentant al companiei SOMA.

Printr-un comunicat oficial, SOMA atrage din nou atenția cetățenilor să fie vigilenți. „Vă sfătuim să fiți atenți atunci când persoane îmbrăcate în echipamente reflectorizante se prezintă la domiciliul vostru și, sub pretextul ridicării gunoiului menajer sau al vânzării de pubele (sustrase de la alte persoane), solicită sume de bani. Angajații SOMA nu solicită niciodată bani, nu vând pubele și nu ridică gunoiul contra cost. De asemenea, colegii noștri poartă echipament personalizat, inscripționat cu însemnele SOMA. Pentru verificări suplimentare, ne puteți contacta la numărul scurt 0269 988.”

Nu este prima dată când astfel de înșelătorii au loc. Cei mai „profesioniști” dintre escroci folosesc chiar și certificate false de deces pentru a face povestea mai credibilă și a stârni compasiunea victimelor.

