cum ar fi executată reducerea de posturi din administrație. declarațiile ministrului la digi24

Aproximativ 40.000 de posturi din administrația publică ar urma să fie reduse, potrivit planului de reorganizare anunțat de Guvern. Vicepremierul Tanczos Barna a declarat la Digi24 că măsurile vizează atât primăriile și consiliile județene, cât și cabinetele secretarilor de stat și ale miniștrilor.

Reducerea nu afectează numărul consilierilor locali și nici funcția de viceprimar în comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori, cel puțin până la următoarele alegeri. „Am eliminat această propunere. Viceprimarul rămâne în funcție până la sfârșitul mandatului actual, la fel și numărul de consilieri”, a precizat Tanczos.

Planul include și reducerea cu 20% a personalului din prefecturi, precum și posibile comasări de instituții, care urmează să fie decise printr-un al doilea pachet de măsuri sau prin acte normative ulterioare. Obiectivul declarat este reducerea risipei și creșterea eficienței prin digitalizare și servicii mai ieftine.

De asemenea, va fi introdusă posibilitatea ca un funcționar să lucreze cu normă fracționată în mai multe localități, pentru a răspunde mai bine nevoilor reale ale administrațiilor locale. „Astfel reducem costurile și creăm flexibilitate”, a explicat vicepremierul.

Al doilea pachet de măsuri urmează să fie adoptat săptămâna viitoare de Guvern, printr-o procedură specială.