de la stuttgart la sibiu: povestea fotbalistului care vrea să cucerească liga 1 și să ajungă la naționala româniei!

Venit în această vară la FC Hermannstadt, Patrick Vuc (21 ani) a strâns 3 jocuri și 72 de minute în tricoul sibienilor, fiind unul din pariurile antrenorului Marius Măldărășanu pentru acest sezon.

Născut și școlit în Germania, Patrick Vuc este la prima experiență în fotbalul românesc. Jucător cu dublă cetățenie, tânărul atacant are și avantajul că este jucător Under și a debutat pentru sibieni în jocul de la Arad, câștigat de UTA cu 1-0.

A intrat în repriza secundă, bifând primele 45 de minute pentru FC Hermannstadt, un moment de neuitat pentru tânărul vârf. Ulterior a mai jucat 1 minut în jocul cu Bănie cu Craiova și 26 de minute în ultima rundă, de la Ploiești, cu Petrolul.

”Debutul meu la Sibiu va rămâne întotdeauna un moment de neuitat. Păcat că nu am reușit să obținem puncte în Arad, dar acel moment îl voi ține minte toată viața. Campionatul din România e unul bun, bineînțeles diferit față de unde au jucat până acum. Dar așa este normal, ca toate campionatele să aibă propriul stil și cel de aici îmi place foarte mult. La Sibiu în propun să evoluez cât mai bine, să învăț de la antrenori și colegi, iar ca echipă să ne atingem scopul și să avem rezultate cât mai bune. Visez să joc pentru naționala României” a declarat Patrick Vuc pentru Ora de Sibiu.

Călit în Germania, unde se pune mai mult accent pe partea fizică, Patrick Vuc remarcă și diferențele importante dintre cele două campionate. ”Este alt fotbal bineînțeles aici față de Germania. Sunt unele lucruri care le pot lua ca experiență din Germania, dar clar sunt și unele care încă trebuie să le învăț și să schimb, dar schimbările fac parte din viață și nu mă tem. Încerc zi de zi să fac ce cere antrenorul de la mine și să practic cât mai bine posibil pe teren” a mai spus atacantul lui FC Hermannstadt, care a semnat până în vara anului 2027.

Antrenorul Marius Măldărășanu își pune și el multe speranțe în tânărul atacant. ”Patrick este un jucător cu un potențial de creștere, foarte bine ca potență fizică, pentru că aici suferă în general jucătorii under, din punct de vedere fizic” a analizat și antrenorul Măldărășanu într-o conferință de presă.

Vuc a mai evoluat la juniorii lui Waiblingen, Bernhausen, Boblingen și Reutlingen, apoi la echiple secunde ale lui VfB Stuttgart și Gr. Fürth. În sezonul trecut a activat la SGV Freiburg, în liga regională din Germania.