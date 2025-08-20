două utilaje noi-nouțe vor menține străzile „lună" în cisnădie. primarul orlățan: „vom avea un oraș mai curat” / video

Primăria orașului Cisnădie a cumpărat două utilaje pentru menținerea curățeniei stradale. Edilul spune că achiziția a fost finanțată din bugetul de stat.

Cele două utilaje vor fi folosite pentru a mătura și spăla străzile din oraș. Până la finalul anului, vor mai fi livrate și altele.

„Astăzi recepționăm primele utilaje de îngrijire stradală. Sunt utilaje noi, de ultima generație. Cisnădia va fi un oraș și mai curat, Cisnădia va fi un oraș civilizat de aici încolo pentru că străzile vor fi mult mai curate. Urmează o nouă tranșă de utilaje la sfârșitul anului și vestea bună este că aceste achiziții sunt finanțate din bugetul de stat. Nu am grevat bugetul local, ceea ce este minunat”, a spus primarul Mircea Orlățan.