guvernul are în vedere să crească considerabil impozitul pe locuințe

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, în exclusivitate la Digi24, că Guvernul Bolojan intenționează să majoreze impozitele pe locuințe la nivel local cu 60-70%, măsură ce va face parte din al doilea pachet de reforme fiscale.

„Momentan, vorbim de un procent de 60-70%. E o discuție pe care o poartă România cu Comisia Europeană. Analizele Comisiei Europene, dar și ale Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui. În foarte multe situații, unitatea administrativă teritorială (UAT), primăria, se bazează foarte mult pe veniturile de la centru și foarte puțin pe veniturile proprii”, a spus Barna.

Vicepremierul a explicat că majorarea este „necesară” pentru consolidarea bugetelor locale și pentru ca primăriile să devină independente financiar: „Sunt multe proiecte de la centru pentru dezvoltarea zonei rurale, dar de foarte multe ori contribuția proprie a UAT este nesemnificativă sau nu este suficient de mare”.

De asemenea, Barna a precizat că Executivul analizează introducerea unui impozit și pentru mașinile electrice, în special cele scumpe: „Au fost foarte multe discuții, inclusiv la mașinile electrice, dacă ele trebuie scutite 100% sau nu. Sunt mașini de 100.000 de euro sau de 150.000 de euro – dacă e mașină electrică, nu mi se pare normal să nu se plătească niciun impozit doar pentru că e mașină electrică. Pentru aceste mașini considerate de lux trebuie stabilit un impozit, asta înseamnă echitate socială.”

Economistul Cristian Păun a adăugat că impozitele pe proprietate în România sunt încă mici comparativ cu media UE și că ar trebui făcută o distincție între locuințele principale și casele de vacanță: „Filozofia care stă în spatele acestor majorări este că aceste impozite în România sunt în continuare foarte mici. Poate că n-ar strica să avem o diferențiere între cele două tipuri de locuințe, așa cum fac multe țări.”