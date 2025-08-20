imunitate temporară pentru putin în elveția în eventualitatea unei întâlniri cu zelenski la geneva

Elveția s-a declarat pregătită să găzduiască o eventuală conferință de pace între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, oferindu-i liderului rus imunitate temporară față de mandatul de arest emis de Curtea Penală Internațională (CPI), dacă participă exclusiv în scopuri diplomatice. Decizia permite desfășurarea negocierilor la Geneva, în spiritul tradiționalei neutralități elvețiene.

Ministrul de Externe elvețian, Ignazio Cassis, a precizat că țara sa „știe ce trebuie făcut pentru a asigura buna desfășurare” a unui astfel de summit și este „complet pregătită” să-l găzduiască pe Putin, chiar dacă acesta este vizat de un mandat de arest internațional. Potrivit lui Cassis, concesia se aplică strict în context diplomatic, pentru o conferință de pace, și nu pentru motive personale.

Propunerea Elveției vine într-un context internațional tensionat, în care președintele francez Emmanuel Macron a sugerat Geneva drept locație neutră pentru discuții, iar Casa Albă ia în considerare posibilitatea unui summit trilateral între Trump, Zelenski și Putin. Alte localități vizate pentru eventuale negocieri includ Budapesta și Vaticanul.

Decizia Elveției a stârnit deja reacții internaționale, fiind văzută ca un gest excepțional de diplomație, menit să faciliteze negocieri directe între cele două părți implicate în conflict.