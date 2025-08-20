lecții de zbor la cinemateca astra film

Cinemateca Astra Film continuă în această săptămână cu „Lecții de zbor”, un film documentar produs anul trecut în Statele Unite ale Americii și prezentat în premieră în România la Astra Film Festival 2024. „Lecții de zbor” are în prim plan personalitatea unei femei reprezentative pentru peisajului cultural efervescent newyorkez din anii ’80-’90.

Filmul va fi proiectat joi, 21 august, de la ora 19:00, la Astra Film Cinema (Piața Mică 11). Accesul se va face începând cu ora 18:45. Biletele pot fi procurate la sala de cinema, în seara proiecției. Prețul unui bilet este de 10 lei. Cinemateca Astra Film este un program Astra Film / CNM Astra, realizat cu sprijinul CJ Sibiu.

Lecții de zbor

regia Elizabeth Nichols | SUA, 2024 | 84 min