lecții de zbor la cinemateca astra film

Cinemateca Astra Film continuă în această săptămână cu „Lecții de zbor”, un film documentar produs anul trecut în Statele Unite ale Americii și prezentat în premieră în România la Astra Film Festival 2024. „Lecții de zbor” are în prim plan personalitatea unei femei reprezentative pentru peisajului cultural efervescent newyorkez din anii ’80-’90.
Filmul va fi proiectat joi, 21 august, de la ora 19:00, la Astra Film Cinema (Piața Mică 11). Accesul se va face începând cu ora 18:45. Biletele pot fi procurate la sala de cinema, în seara proiecției. Prețul unui bilet este de 10 lei. Cinemateca Astra Film este un program Astra Film / CNM Astra, realizat cu sprijinul CJ Sibiu.
Lecții de zbor
regia Elizabeth Nichols | SUA, 2024 | 84 min
- Philly Abe, o femeie trecută de 70 de ani, riscă să-și piardă apartamentul cu chirie fixă din Lower East Side. Cândva star al peisajului cultural efervescent din anii ’80-’90, Philly Abe a lucrat ca muziciană și a jucat în filme independente ale cineaștilor Todd Verrow, Nelson Sullivan sau George Kuchar. „Lecții de zbor” începe ca un demers de critică a gentrificării corporatiste din New York și, prin îmbinarea de materiale audiovizuale de arhivă și confesiuni din prezent, se transformă pe parcurs într-un portret tandru despre anarhie și sensibilitate.
