lista grădinițelor, școlilor și liceelor din sibiu care nu au directori

Zeci de unități de învățământ din județul Sibiu, inclusiv școli de prestigiu din municipiul de pe Cibin, nu au directori. Posturile de conducere urmează să fie ocupate prin detașare.

Aproape 90 de grădinițe, școli și licee din județul Sibiu nu au director și/sau director adjunct. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Sibiu a actualizat, în urma restructurării rețelei școlare, lista unităților cu funcțiile de conducere vacante pentru anul școlar 2025-2026.

Școli fără director. Posturile, ocupate prin detașare

O parte dintre cele 86 de unități școlare de pe listă nu au directori din cauză că nimeni nu s-a prezentat la concurs. Potrivit reprezentanților ISJ Sibiu, ultimul a avut loc în anul 2022. De asemenea, alte unități au rămas fără conducere după ce directorii s-au pensionat.

Funcțiile de conducere acum vacante urmează să fie ocupate prin detașare în interesul învățământului. Inclusiv directorii care rămân fără funcții în urma comasărilor vor putea formula cereri și completa acorduri astfel încât să fie detașați la una din unitățile aflate pe listă.

„Goga”, „Regina Maria” și Liceul de Artă, printre unitățile fără director

Printre unitățile școlare cu funcțiile de conducere vacante se numără 9 grădinițe din Sibiu (nr. 14, 15, 22, 26, 28, 29, 42, 43 și Căsuța Poveștilor) și 20 de școli și licee din Sibiu.

De pildă, Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu nu are nici director, nici director adjunct. În aceeași situație se află și Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” din Sibiu, dar și Școala „Regina Maria” din Sibiu. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” are două posturi de director adjunct vacante. În cazul acestei unități, în anul 2023, s-a suplimentat organigrama cu încă un post dar, fiindcă nu au mai fost organizate concursuri din anul 2022, funcția n-a putut fi ocupată. La Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”, Școala Gimnazială „Radu Selejan”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Liceul „Terezianum” și la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” este nevoie de un director adjunct.

Și în Mediaș există unități fără director și director adjunct, cum ar fi Școala Gimnazială I. Bathory, Școala Gimnazială „Cireșarii”, Liceul Teoretic „Roth-Oberth” și Liceul Tehnologic „Automecanica”.

Lista completă poate fi analizată AICI.