locațiile pentru evenimente trebuie sa transmită la anaf date privind participanți, meniuri, avansuri

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis operatorilor de locații o solicitare de furnizare a informațiilor detaliate privind evenimentele sociale și corporate desfășurate în spațiile pe care le administrează sau exploatează în perioada august – noiembrie/decembrie 2025. Termenul pentru transmiterea datelor este de cinci zile de la primirea solicitării.

Potrivit documentului publicat de societăți, informațiile trebuie transmise în format electronic, de preferință .xls, la adresa antifrauda.sv@anaf.ro și vor fi utilizate exclusiv de Direcția Antifraudă Fiscală. Nefurnizarea acestora se va sancționa cu amendă contravențională.

ANAF solicită detalii precum:

datele de identificare ale beneficiarului rezervării (nume și prenume sau denumire persoană juridică, număr de telefon);

natura evenimentului (nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, evenimente corporate etc.), data și ora începerii;

numărul estimat de meniuri/participanți;

prețul meniului, cu evidențierea eventualelor tipuri diferite;

avansul încasat și modalitatea de încasare (chitanță, ordin de plată etc.);

alte servicii oferite contra cost, conform contractelor (închiriere spațiu, servire meniuri suplimentare, amenajare spațiu, servicii artistice/muzicale, filmare sau fotografiere) și valoarea acestora.

Măsura face parte din eforturile ANAF de monitorizare și prevenire a evaziunii fiscale în sectorul serviciilor pentru evenimente.