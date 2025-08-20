manevră ilegală și riscantă pe strada bâlea. șoferul și-a cerut scuze / video

Filmarea de mai jos ne-a fost trimisă de un cititor, care a fost implicat direct în situația care se poate vedea în filmare. Practic la ieșirea din sensul giratoriu din fața Policlinicii de pe Strada Bâlea din Sibiu, un șofer temerar tâșnește la limită de prima bandă si taie la mustață calea mașinii care are camera de monitorizare pornită.
Apoi, pornește semnalizarea intermitentă, cerându-și scuze astfel, în limbajul șoferilor.
Ultima oră
- Televizoare smart accesibile: cum să faci alegerea potrivită? 23 de minute ago
- ANALIZĂ Ce șanse are Putin să câștige la masa negocierilor teritoriul pentru care a atacat Ucraina 26 de minute ago
- Podul de piatră din Terezian va fi reabilitat. Data e incertă pentru că proiectul mai are etape de parcurs 28 de minute ago
- Se știu echipele care vin la Memorialul ”Tordai”. Una e din străinătate 46 de minute ago
- Nu se sistează mai gazul în Cisnădie. Delgaz Grid amână lucrarea / update 60 de minute ago