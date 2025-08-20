manevră ilegală și riscantă pe strada bâlea. șoferul și-a cerut scuze / video

Filmarea de mai jos ne-a fost trimisă de un cititor, care a fost implicat direct în situația care se poate vedea în filmare. Practic la ieșirea din sensul giratoriu din fața Policlinicii de pe Strada Bâlea din Sibiu, un șofer temerar tâșnește la limită de prima bandă si taie la mustață calea mașinii care are camera de monitorizare pornită.

Apoi, pornește semnalizarea intermitentă, cerându-și scuze astfel, în limbajul șoferilor.