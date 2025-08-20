măsură inedită la copșa mică: circulația căruțelor, interzisă fără „toaletă portabilă” pentru animale

Primăria Copșa Mică a anunțat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2009, care reglementează regimul contravențiilor privind gospodărirea orașului și păstrarea ordinii publice. Noile prevederi au intrat în vigoare începând cu data de 14 august 2025.

Conform hotărârii, este strict interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu tracțiune animală care nu sunt echipate cu dispozitive speciale pentru colectarea dejecțiilor provenite de la animale.

Măsura are scopul de a crește gradul de curățenie pe domeniul public, dar și de a preveni disconfortul creat de astfel de situații în trafic sau în zonele locuite.

Cei care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni contravenționale cuprinse între 500 și 1.000 de lei, amenzile urmând să fie aplicate de către polițiștii locali și de reprezentanții autorităților abilitate.

Primăria Copșa Mică a făcut apel la cetățeni să respecte prevederile legale, subliniind că noile obligații contribuie la păstrarea unui oraș mai curat și mai civilizat.