o mașină a luat foc în terezian. trafic îngreunat

O mașină a luat foc în mers în cartierul Terezian din Sibiu. Șoferul a reușit să oprească la timp, astfel că nu au fost înregistrate victime.

Pompierii sibieni au intervenit de urgență cu o autospecială de stingere pe strada Lungă din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism. Sursele Ora de Sibiu spun că șoferul se deplasa pe această stradă, când deodată i-a apărut un martor în bord. A reușit să tragă la timp pe dreapta și a cerut ajutorul unui alt participant la trafic, care i-a oferit un extinctor. Pompierii au ajuns și ei în zonă și au lichidat incendiul.

„În urma incendiului a fost afectată partea din față a autoturismului. Din fericire nu au fost înregistrate victime. Incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric produs la compartimentul motor al autoturismului”, spune Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Traficul rutier a fost ușor îngreunat.