„ora de sport la înot” continuă în anul școlar 2025–2026. programul se extinde la clasele ii–iv, cu transport tursib gratuit

Primăria Sibiu propune prelungirea programului „Ora de sport la înot” la Aria Aqua Park și pentru noul an școlar, cu o noutate importantă: intră și elevii din clasele II–IV. Inițiativa vine după un prim an în care 23 de unități de învățământ au participat la aproape 12.800 de ședințe organizate de instructorii Aria.

„Primul an al acestui program a atras elevi din 23 de unități de învățământ… Propun extinderea acestui proiect. Dacă anul trecut au putut să participe elevii de gimnaziu, în noul an școlar vom include și pe cei din clasele II–IV. Aceasta este în fapt o investiție a Primăriei Sibiu în sănătatea copiilor și tinerilor noștri.” — Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, în comunicatul transmis miercuri.

Ce se schimbă din toamnă

Beneficiari : pe lângă gimnaziu, intră și clasele II–IV .

: pe lângă gimnaziu, intră și . Decontare : Primăria va deconta 234 lei/elev/abonament în limita a 9 ședințe pe durata anului școlar 2025–2026, numai pentru orele la care elevul a participat efectiv .

: Primăria va deconta în limita a pe durata anului școlar 2025–2026, . Diferența de cost până la 640 lei/abonament și cheltuielile de implementare sunt acoperite de Asociația Club Sportiv „Aria pentru Sport” .

până la și sunt acoperite de . Transport: Tursib asigură gratuit deplasarea elevilor și a profesorilor însoțitori de la școală la Aria Aqua Park și retur.

De ce contează programul

Anul trecut, Consiliul Local a aprobat protocolul prin care elevii de gimnaziu puteau face ora de sport la bazin, cu finanțare locală și transport Tursib, până la finalizarea bazinului municipal planificat pe Calea Poplăcii. Atunci erau vizați 6.650 de elevi, iar bugetul estimat era de aproximativ 1,5 milioane lei. Consilierii au cerut monitorizare ca orele să fie „oră de înot”, nu simplă „bălăceală” — primarul a confirmat verificări și fezabilitatea transportului.

Pe parcursul anului, Ora de Sibiu a relatat și despre beneficiile concrete ale programului („înotul intră în orarul elevilor”, sesiuni cu instructori, accent pe sănătate și siguranță la bazinul de la Aria), evidențiind colaborarea Primărie–Aria–școli.

Cum se vor desfășura orele