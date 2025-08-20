personalul mediaș - târgu mureș - brașov blocat pe drum. s-a rupt șina

Șină ruptă pe Magistrala 300: trenurile au circulat cu 5 km/oră.

Miercuri dimineață, o șină s-a rupt între stațiile CF Rupea și Augustin, pe Magistrala 300, iar circulația trenurilor a fost afectată. Trenurile au fost nevoite să circule cu viteza maximă de 5 km/oră și sub pilotaj în zona afectată.

Trenul Regio 3528, care a plecat din Mediaș la ora 0:50 și ar fi trebuit să ajungă la Brașov la 5:45, a staționat cu 20 de călători la bord, acumulând o întârziere de 147 de minute. De asemenea, trenul Regio 3532, plecat din Rupea la 4:29 spre Brașov, a înregistrat o întârziere de 104 minute.

În jurul orei 6:00, șina a fost consolidată, iar circulația trenurilor a fost reluată în condiții normale, informează Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov.