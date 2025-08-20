podul de piatră din terezian va fi reabilitat. data e incertă pentru că proiectul mai are etape de parcurs

Podul de piatră din Terezian urmează să fie reabilitat, însă după ce indicatorii tehnico-economici vor fi supuși aprobării Consiliului Local.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Podul de piatră din Terezian, aflat în prelungirea străzii Gladiolelor, urmează să fie reparat. Primăria a început demersurile pentru reabilitarea acestuia încă din anul 2019, însă din cauza că nu s-a găsit niciun proiectat, licitația a fost reluată de mai multe ori. Acum, proiectul a avansat, firma contractată pentru elaborarea proiectului tehnic finalizând toate documentațiile.

„Firma contractată pentru elaborarea proiectului tehnic a finalizat aceste documentații. După verificarea acestora de către Direcția Tehnică, în următorul pas, indicatorii tehnico-economici rezultați din acest proiect vor fi supuși aprobării Consiliului Local. Ulterior se va iniția procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor de reabilitare a acestui pod”, a transmis Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Podul de piatră, numit și Podul Maria Tereza, a fost construit în anul 1908 și a reprezentat o noutate pentru vremurile respective tocmai datorită materialului din care era realizat.

Licitația a fost anulată de 5 ori

Reabilitarea podului peste Cibin a fost întârziată din cauza problemelor apărute în procesul de achiziție. Mai exact, licitația pentru întocmirea documentației tehnice (DALI) a fost anulată de cinci ori, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă. Contractul a fost atribuit abia la a șasea încercare.

„Realizarea acestei investiții a fost întârziată de proceduri de achiziție anulate în mod repetat din cauza lipsei de oferte. În cazul achiziției pentru elaborarea DALI, procedura a fost anulată de 5 ori după ce nu s-a depus nici o ofertă, contractul fiind atribuit a 6-a oară. Pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, procedura a fost anulată de 2 ori, contractul fiind atribuit a 3-a oară însă acesta a fost reziliat în 28.02.2023 din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale. Primăria Sibiu va organiza o nouă procedură de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic și, ulterior, va contracta execuția lucrărilor propriu-zise”, spune Mirela Gligore, Purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu. (DETALII AICI)