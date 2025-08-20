proiectul de lege privind pensiile magistraților nu trece de senat

Plenul Senatului a respins, miercuri, propunerea legislativă care viza modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Pentru proiect s-au înregistrat 74 de voturi „pentru”, patru voturi „contra” și șapte abțineri.

Proiectul, adoptat anterior de Camera Deputaților, prevedea reducerea ratei de înlocuire la pensionare de la 80% la 65% și accelerarea creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați de la patru luni pe an la șase luni pe an, până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Senatoarea SOS România Nadia Cerva a solicitat retrimiterea proiectului la comisie, dar propunerea a fost respinsă de plen. Mai mulți parlamentari au explicat că proiectul nu a fost respins din lipsă de soluții, ci pentru că necesită consultare publică, iar reglementări similare sunt elaborate și de Guvern.

Inițiat de Crin Antonescu, proiectul a fost preluat de senatorul PNL Cătălin Predoiu, deputatul PSD Marcel Ciolacu, deputatul UDMR Kelemen Hunor și reprezentantul minorităților naționale Varujan Pambuccian.

Tot miercuri, plenul Senatului a luat act de informările privind proiectele de lege de aprobare a unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, inclusiv OUG nr.40/2025 privind gospodărirea integrată a zonei costiere și OUG nr.41/2025 privind gestionarea investițiilor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale.