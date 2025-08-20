„răzbunarea prin violență nu te face mai bărbat” – sfaturile poliției române pentru "masculii" imaturi / video

O postare publicată de Poliția Română a devenit virală după ce a surprins, într-un clip video, momentul în care un bărbat încalcă ordinul de protecție și se apropie de fosta iubită, deși documentul îi interzicea să ajungă la mai puțin de 50 de metri. În imagini se aude replica femeii, „Ce cauți aici?”, în timp ce bărbatul, observând că este filmat, renunță la intențiile sale.

Potrivit mesajului care însoțește filmarea, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore în arestul poliției pentru încălcarea ordinului de protecție. Clipul este însoțit de un apel ferm la responsabilitate: „Dacă v-ați despărțit, iar ea ți-a creat un prejudiciu, apelează la justiție. Dar dacă doar ți-a rănit orgoliul? […] Răzbunarea prin violență nu te face mai bărbat, ci arată cât mai ai de învățat până să fii bărbat.”

“Tânăra ne-a alertat că, deși avea un ordin de protecție care îi interzicea fostul iubit să se apropie la mai puțin de 50 de metri, acesta l-a încălcat abia când și-a dat seama că este filmat. Bărbatul a renunțat la intențiile sale, dar reținut pentru 24 de ore în arestul poliției pentru încălcarea ordinului de protecție. Acum un sfat de la bărbat la bărbat. Dacă v-ați despărțit, iar ea ți-a creat un prejudiciu, apelează la justiție. Dar dacă doar ți-a rănit orgoliul? Prin astfel de fapte arăți că ești matur, fiindcă răzbunarea prin violență nu te face mai bărbat, ci arată cât mai ai de învățat până să fii bărbat” explică polițiștul care apare în clip.

Poliția subliniază că respectarea ordinelor de protecție este esențială pentru siguranța victimelor și reamintește că încălcarea acestora atrage răspundere penală. Postarea a generat numeroase reacții și distribuiri, utilizatorii lăudând intervenția rapidă și tonul educativ al mesajului.