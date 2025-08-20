reacțiile sibienilor după ce iohannis a fost somat de anaf să returneze aproape 1 milion de euro. „să plătească” / video

Fostul președinte Klaus Iohannis trebuie să plătească aproape un milion de euro către ANAF. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din centrul Sibiului, de pe pietonala Nicolae Bălcescu, imobil pierdut definitiv în instanță. Sibienii nu sunt deloc surprinși de decizie – unii spun că e un gest de normalitate, alții îl acuză direct că „a înșelat statul”.

Sibienii spun că, la fel ca orice cetățean, fostul președinte Klaus Iohannis trebuie să-și achite datoriile către stat. „Fiecare să își plătească datoriile”, spune o sibiancă.

De aceeași părere este și Nicu, un alt sibian care trecea miercuri, prin fața fostei proprietăți a lui Klaus Iohannis. „Sunt de acord că niște bani nemeritați trebuie să-i dea înapoi”, completează Nicu, alt localnic.

Casa de pe Bălcescu ar fi ajuns în posesia lui Iohannis printr-o moștenire care, potrivit instanțelor, s-a dovedit ilegală. Cu toate acestea, fostul președinte a încasat ani la rând chirie de la o bancă, iar acum Fiscul cere recuperarea sumelor. „Să plătească. Are bani. A înșelat statul destul. Are vreo 6–7 proprietăți și nu e normal”, afirmă ferm un alt sibian.

O altă sibiancă crede că așa se poate face dreptate. „Să-i dea înapoi. Cred că așa se face dreptate”, spune Maria.

Printre cei care au comentat situația se află și un bărbat care susține că l-a cunoscut personal pe fostul președinte și familia sa. El spune că Iohannis are suficiente resurse pentru a plăti ceea ce datorează.

„Va trebui să plătească. Și are de unde, nu e sărac. Are multe proprietăți. Trebuie să știți că socrii lui au fost blănari, părinții soției, și au câștigat bine. Amândoi au fost profesori foarte buni. După Revoluție, au fost printre primii care au avut firmă de traduceri. Au făcut bani”, a explicat Ioan.

Fiscul a început o acțiune separată, iar în prezent a putut trimite o somație de plată legală, care cu tot cu penalități și dobânzi, ajunge la aproape 1.000.000 euro.