românia, pe locul 2 în ue la creșterea prețurilor

România s-a menținut în iulie 2025 ca țara cu cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, înregistrând o creștere de 6,6%, potrivit datelor Eurostat analizate de Risco.ro. Aceasta este de peste trei ori mai mare decât inflația din zona euro, care a rămas stabilă la 2% în aceeași perioadă, relatează ziare.com.

După România, cele mai ridicate rate anuale ale inflației au fost raportate în Estonia (5,6%) și Slovacia (4,6%), în timp ce Cipru (0,1%), Franța (0,9%) și Irlanda (1,6%) au înregistrat cele mai scăzute valori.

Inflația lunară, a doua din UE: vârful creșterii prețurilor, așteptat în toamnă

Pe segment lunar, România a avut în iulie a doua cea mai mare creștere a prețurilor din UE, cu 1,3%, depășită doar de Danemarca (1,7%). Alte state cu creșteri lunare de peste 1% au fost Bulgaria (1,4%) și Croația (1,2%).

Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a avertizat că vârful inflației nu a fost atins încă, estimând că nivelul maxim ar putea fi înregistrat în septembrie. Conform ultimei prognoze BNR, rata anuală a inflației pentru 2025 a fost revizuită de la 4,6% la 8,8%, iar până la finalul anului ar putea ajunge chiar la 9%, ca urmare a creșterii fiscalității și a expirării plafonării prețurilor la energie.