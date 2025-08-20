s-au stabilit seriile din liga 3. deplasări lungi pentru acs mediaș și inter sibiu

Cele două echipe din județ care evoluează la Liga 3, ACS Mediaș 2022 și Inter Sibiu au fost repartizate de Federația de Fotbal în Seria 6.

Federația a aprobat miercuri în Comitetul Executiv componența celor opt serii din Liga 3, fiecare fiind compusă din 12 echipe. ACS Mediaș și nou-promovata Inter Sibiu sunt colege în Seria 6 și vor fi adversare în sezonul regular.

Alături de cele două echipe din județul Sibiu, în Seria 6 mai sunt: Muscelul Aro, Unirea Bascov, FC Păușești Otăsău, SCM Rm. Vâlcea, Viitorul Dăești, CSM Jiul Petroșani, Minerul Lupeni, CSM Tg. Jiu, Gilortul Tg. Cărbunești și Vulturii Fărcășești. Pentru Mediaș și Inter sunt însă multe deplasări lungi, iar în play-off/play-out altele în zona Capitalei.

Țintarul jocurilor va fi stabilit joi, 21 august, prin tragere la sorți. Noul sezon de Liga 3 va începe la data de 29 august 2025 și se va încheia cu finala pentru stabilirea celei de-a cincea echipe promovate în Liga 2, în data de 6 iunie 2026.