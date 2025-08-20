s-au stabilit seriile din liga 3. deplasări lungi pentru acs mediaș și inter sibiu

Cele două echipe din județ care evoluează la Liga 3, ACS Mediaș 2022 și Inter Sibiu au fost repartizate de Federația de Fotbal în Seria 6.
Federația a aprobat miercuri în Comitetul Executiv componența celor opt serii din Liga 3, fiecare fiind compusă din 12 echipe. ACS Mediaș și nou-promovata Inter Sibiu sunt colege în Seria 6 și vor fi adversare în sezonul regular.
Alături de cele două echipe din județul Sibiu, în Seria 6 mai sunt: Muscelul Aro, Unirea Bascov, FC Păușești Otăsău, SCM Rm. Vâlcea, Viitorul Dăești, CSM Jiul Petroșani, Minerul Lupeni, CSM Tg. Jiu, Gilortul Tg. Cărbunești și Vulturii Fărcășești. Pentru Mediaș și Inter sunt însă multe deplasări lungi, iar în play-off/play-out altele în zona Capitalei.
Țintarul jocurilor va fi stabilit joi, 21 august, prin tragere la sorți. Noul sezon de Liga 3 va începe la data de 29 august 2025 și se va încheia cu finala pentru stabilirea celei de-a cincea echipe promovate în Liga 2, în data de 6 iunie 2026.
Începând din acest nou sezon, Liga 3 se va desfășura într-un nou format care își propune să transforme competiția într-una mai atractivă.
În Liga 3 vor participa 96 de echipe împărțite în 8 serii de câte 12 formații și vor exista două faze. În sezonul regular, se va juca sistem campionat normal, tur-retur, rezultând un total de 22 de etape. La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.
Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele. Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu celelalte patru echipe din Seria 5. Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2, iar locul 2 va merge la un baraj de promovare.
Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații și se va mai juca doar un tur, încă șapte etape. Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4. Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în seriile de play-out, pe baza clasamentului general.
