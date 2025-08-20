se modernizează drumul alternativă de ocolire pentru valea oltului. investiție de 35 de milioane euro / foto

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat că, în cursul zilei de marți, au început lucrările de modernizare a drumului județean 703H – Drumul Loviștei, investiție estimată la aproximativ 35 de milioane de euro.

„Au început lucrările pe Drumul Loviștei. Zi importantă pentru Țara Loviștei și pentru județul Vâlcea. Astăzi am dat startul lucrărilor de modernizare a Drumului Loviștei – DJ 703H, o investiție de circa 35 de milioane de euro. Este un moment pe care vâlcenii din această zonă l-au așteptat de zeci de ani, iar astăzi putem spune că modernizarea Drumului Loviștei a intrat efectiv în linie dreaptă. Prin proiect, vor fi modernizați cei 31,3 kilometri de drum, care pleacă de la limita cu județul Argeș, traversează localitățile Perișani, Titești, Boișoara și Câineni, până la intersecția cu DN 7”, a transmis Constantin Rădulescu, scrie Agerpres.

Constructorul va începe lucrările de la limita cu județul Argeș, în zona Poiana – Perișani, una dintre cele mai afectate zone, urmând ca lucrările să continue și în celelalte localități de pe traseu.

Proiectul prevede nu doar asfalt nou, ci și reabilitarea a opt poduri existente, construirea a trei poduri noi, amenajarea drumurilor laterale, podețe de acces, rigole betonate și parcări.

„În trei ani, vom avea acest drum modernizat de la un capăt la altul. Pe parcursul lucrărilor vom avea consultări periodice cu primarii din zonă, cărora le mulțumesc pentru buna colaborare. De acum înainte, vom fi împreună ‘diriginți de șantier’ pentru ca acest proiect să devină realitate. Totodată, vom fi în permanentă legătură cu cei care lucrează la autostradă, pentru ca oamenii din Țara Loviștei să sufere cât mai puțin în tot acest timp. Știu că urmează o perioadă intensă, dar sunt convins că, odată finalizat, acest drum va deschide zona către turism și va crea noi perspective de dezvoltare pentru întreaga Țară a Loviștei”, a mai declarat președintele CJ Vâlcea.

Consiliul Județean Vâlcea a semnat în decembrie 2024 contractul cu Strabag pentru proiectarea și execuția Drumului Județean 703H. Contractul are o durată totală de 41 de luni, iar finanțarea este asigurată de la bugetul de stat, prin Programul „Anghel Saligny”.

Drumul Loviștei traversează zona montană a județului Vâlcea, de la Câineni până la limita cu județul Argeș, și va funcționa ca o rută alternativă între orașele Sibiu și Curtea de Argeș, pe lângă autostrada A1 Sibiu – Pitești.