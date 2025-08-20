nu se sistează mai gazul în cisnădie. delgaz grid amână lucrarea / update

Planificata întrerupere a alimentării cu gaz în localitatea Cisnădie, programată inițial pentru joi, 21 august, a fost amânată. Compania Delgaz Grid va anunța ulterior noua dată la care vor avea loc lucrările de mentenanță la instalațiile Transgaz.

Actualizare

Compania Delgaz Grid anunță că sistarea planificată a alimentării cu gaz în localitatea Cisnădie, programată inițial pentru joi, 21 august, în intervalul 09:00 – 14:00, a fost amânată.

Decizia a fost luată pentru a reprograma lucrările specifice pe care Transgaz trebuie să le efectueze la instalațiile proprii. Noua dată pentru întreruperea temporară a gazului va fi comunicată ulterior de către companie.

”Din motive operaționale, întreruperea anunțată pentru mâine la Cisnădie va fi reprogamată. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru eventuale inconveniente.” au transmis reprezentații DelGaz.

Știre inițială

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi , 21 august , în local itatea Cisnădie din jud. Sibiu

Pentru a permite Transgaz efectuarea unor lucrărispecifice la instalațiile proprii, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz joi,21 august, în intervalul orar 09:00-14:00, la consumatorii din localitatea Cisnădie.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.