se știu echipele care vin la memorialul ”tordai”. una e din străinătate

CSU va organiza tradiționalul Memorial ”Elemer Tordai” în Sala Transilvania, în perioada 9-10 septembrie și le-a mai invitat pe CSM Tg. Jiu, CSM Tg. Mureș și Neftici IK Baku (Azerbaidjan).

Echipa de baschet CSU Sibiu a anunța programul de pregătire pe care îl va avea înaintea startului în noul sezon al Ligii Naționale.

În perioada 9-10 septembrie, sibienii vor fi răsfățați cu baschet de calitate la tradiționalul Memorial ”Elemer Tordai”, care se va juca în sistem Final 4. În prima zi a turneului sunt programate semifinalele, în care CSU va juca cu azerii de la Neftici Baku. În funcție de rezultat, echipa pregătită de Geert Hammink va juca pe 10 septembrie în finala mare sau cea mică cu CSM Tg. Jiu sau CSM Tg. Mureș.

”Vulturii” cinstesc astfel memoria celui care a fost Elemer Tordai, baschetbalist şi antrenor secund al Sibiului, cât şi jucător cu 112 prezențe la naţională. Celebrul număr 9 a adus Sibiului singurele titluri naționale din istoria clubului, cele din 1995 și 1999, dar s-a stins prematur din viață, în 2007.

Primele jocuri de verificare ale lui CSU sunt stabilite la Tg. Mureș, pe 29 și 30 august. Pe 3 septembrie, CSU va avea parte de un joc atractiv la Sibiu cu ”vecinii” de la CS Vâlcea 1924.

După Memorialul ”Tordai”, sibienii merg în 13-14 septembrie la Ploiești, la un triunghiular organizat de echipa gazdă, Petrolul și la care mai vine Dinamo București.

Ultimul meci de verificare este stabilit pe 18 septembrie, la Brașov, cu Corona.