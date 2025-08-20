șeful dna rupe tăcerea: ”scurgerile din dosarul piedone nu au plecat din instituția noastră”

Marius Voineag, șeful DNA, a declarat că Direcția nu a furnizat informații despre dosarul Piedone presei și a subliniat rolul esențial al mass-media ca aliat al instituției. Procurorul a mai atras atenția asupra necesității unei dezbateri bazate pe argumente, nu pe interpretări eronate.

Șeful DNA, întrebat despre cazul Piedone, dacă DNA a dat subiectul presei, a răpsuns că: „Am și declanșat o verificare și nu”.

Invitat la Aleph News, Voineag a precizat că mass-media joacă un rol important.

„Ne ajută foarte mult, eu cred că presa e un aliat foarte important pentru DNA din toate unghiurile și punctele de vedere, cu toate criticile pe care și le ia șeful DNA, dar realitatea este că beneficiem de un mare credit din partea presei și s-a văzut în multe momente cheie că am fost sprijiniți. De asta am și menționat la 2-3 zile de la dosarul la ați făcut referire, Piedone, am ieșit să menționez că lucrurile astea nu au ieșit de la Direcția Națională Anticorupție”, spune procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Marius Voineag a precizat că în cazul dosarului Piedone s-a discutat de simplitatea unei acuzații, dar nu s-a discutat și de claritatea ei.

S-a discutat de o chestiune că într-adevăr e rău, dar nimeni nu a spus cât de mult alterează mediul concurențial o astfel de instituție cu atribuții de control care face controale direcționate. Și lucrurile astea trebuie puse într-o cheie a argumentelor, altfel rămâne doar o dezbatere, a mai spus Voineag.