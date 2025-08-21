10 proiecte de legi semnate de senatoarea ruxandra cibu deaconu, în ultimele trei luni ale sesiunii parlamentare

Ruxandra Cibu Deaconu, senatoare USR de Sibiu, a publicat un nou raport de activitate pentru perioada mai – iulie din acest an. Documentul face referire la proiectele de legi inițiate și la evenimentele oficiale la care a participat în perioada amintită, care încheie astfel prima sesiune parlamentară din mandatul de senator.

„Am încheiat în forță prima sesiune parlamentară din viața de senator, care a adus în perioada mai – iulie încă un set consistent de proiecte de legi, pe care le-am inițiat împreună cu colegii mei pe cele mai importante domenii de interes: Sănătate, Educație, Tineret și Sport, Justiție. În total, 10 proiecte de legi care vor modifica și completa legislația actuală, la care am contribuit, au fost depuse de USR în Parlamentul României”, a transmis senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu, odată cu publicarea raportului de activitate.

Cele mai multe dintre legile care au fost inițiate de mai mulți deputați și senatori, printre care și Ruxandra Cibu Deaconu, vizează modificarea legislației actuale în zona de Educație și Sport și urmăresc, în principiu, buna funcționare a sistemului sportiv public din România, organizarea activităților sportive, a sistemului de educație în sport, susținerea infrastructurii sportive și a sportului de masă.

În domeniul învățământului preuniversitar, proiectul de lege depus urmărește îmbunătățirea cadrului legal pentru elevi și profesori, iar în Justiție și Integritate, proiectul inițiat propune eliminarea pensiilor speciale pentru persoanele condamnate pentru corupție.

În Sănătate, senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu a depus un proiect referitor la drepturile pacientului, iar în domeniul combaterii traficului de persoane au fost aduse modificări la legislația actuală privind turismul.

În plen, Ruxandra Cibu Deaconu a avut mai multe intervenții legate de restructurarea instituțiilor responsabile de activitățile anti-drog, de problemele majore din sistemul medical, dar și pe marginea conservării tradițiilor românești.

Senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu este începând din această sesiune, membră a grupurilor de prietenie cu Cehia, Japonia, Letonia, Malta, Cambodgia, Slovacia și Slovenia și este președinta Grupului parlamentar de prietenie cu Mongolia.

Tot în Parlamentul României, a participat la o serie de dezbateri și consultări, direct legate de temele de interes: consultare cu federațiile sportive pe marginea programului de guvernare, consultare cu reprezentanți ai asociațiilor de tineri din mediul rural, întâlnire organizată de parlamentarii USR, deputata Diana Stoica, europarlamentarul Vlad Voiculescu și city managerul Primăriei Capitalei Lucian Judele, pe tema medicamentelor esențiale (Critical Medicines Act) și întâlnire organizată de Dr. Peer Gebauer, Ambasadorul Germaniei la București, pe temele drepturilor femeilor din România.

Cele mai intense activități desfășurate de Ruxandra Cibu Deaconu în afara parlamentului, în marja atribuțiilor de senator, au fost în teritoriu, în întâlnirile cu asociațiile studențești de la ULBS, cu părinții sibieni preocupați de modul în care se face înscrierea la grădinițe, cu oamenii de afaceri din Sibiu, cu autorități și persoane din conducerea unor instituții și autorități, cu ONG-uri care au preocupări în domeniile de interes, Sănătate, Educație, Tineret și Sport, dar și Justiție:

Întâlnire cu profesorul de Științe Politice din cadrul ULBS Bogdan Gheorghiță, pentru a discuta despre stagii de practică pentru studenții sibieni în Parlamentul României;

Întâlnire cu Asociația ALEG, pentru discuții pe teme de legislație și politici publice în legătură cu creșterea alarmantă a violenței domestice;

Întâlnire cu reprezentanții asociației Crucea Albastră Sibiu, prima asociație din România cu activități de tratare a dependențelor;

Întâlnire cu reprezentanți ai instituțiilor publice și ONG-urilor într-o dezbatere pe tema prevenirii consumului de substanțe psihoactive în rândul tinerilor și crearea de spații sigure pentru adolescenți;

Vizită la Școala Gimnazială Porumbacu de Jos pentru a discuta cu directorul Răzvan Popa despre investițiile făcute în rețeaua de unități școlare din comună și pentru a afla modul în care poate fi susținut în continuare;

Vizită la unitatea de producție de produse de panificație Simpa și întâlnire cu managementul companiei, cu doamna Maria Agârbicean, pentru a discuta despre buna funcționare a întreprinderilor locale și modul prin care pot fi susținuți antreprenorii sibieni.

„Cel puțin jumătate din energia și timpul alocat activităților de parlamentar am dedicat-o sibienilor. Cu audiențe în Sibiu și Mediaș, dar și cu o serie de întâlniri cu ONG-uri și companii locale, am pus din nou accent pe legătura puternică pe care cred că un parlamentar trebuie să o păstreze cu comunitatea care l-a ales”, a mai transmis Ruxandra Cibu Deaconu.

Printre evenimentele locale sau regionale la care senatoarea de Sibiu din partea USR a participat se numără Festival Bujorul de Munte din Gura Râului, la invitația Primăriei Gura Râului, unde a discutat cu locuitorii comunei despre importanța păstrării tradițiilor sibiene, Gala caritabilă Asociația Maria Beatrice la Alba Iulia, un eveniment dedicat strângerii de fonduri pentru construirea unui centru de diagnosticare, intervenție și recuperare a copiilor născuți prematur, recepția organizată de ambasadorului Japoniei în România, Takashi Katae, în cadrul FITS, cu ocazia acordării unei stele pe Aleea Celebrităților actorului japonez Kuranosuke Sasaki.

Întreg raportul de activitate poate fi citit pe pagina https://ruxandracibu.ro

Activitatea din Senatul României poate fi urmărită pe site-ul oficial al instituției:

https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=0a8b45a7-e661-4c59-9169-281f79ff12eb.