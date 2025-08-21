a1 margina – holdea: ”ciotul” de autostradă între sibiu și nădlac avansează rapid / foto

Șantierul tronsonului de autostradă A1 Margina – Holdea, parte din legătura dintre Sibiu și Nădlac, este în plină desfășurare, cu mai multe fronturi de lucru active.

Conform DRDP Timișoara, lucrările se concentrează pe cele două tuneluri, podețe, poduri și pasaje, fiind realizate armări, cofrări și betonări ale structurilor.

Ambele tuneluri sunt în lucru, atât pe intrare, cât și pe ieșire, iar excavațiile la tunelul al doilea au avansat inclusiv în zona de tip cut&cover. În această săptămână, pe șantier va fi montat un sistem de monitorizare geotehnică complexă, primele citiri indicând o comportare normală a tunelurilor din punct de vedere geotehnic.

Antreprenorul lucrărilor, asocierea UMB GRUP & Euro-Asfalt, este mobilizat cu aproximativ 800 de muncitori și 200 de utilaje.