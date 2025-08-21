artiștii și compozitorii se revoltă: cer premierului bolojan să oprească modificarea legii drepturilor de autor

Artiștii și compozitorii din România îi cer premierului Ilie Bolojan să oprească proiectul de ordonanță inițiat de Ministerul Culturii pentru reorganizarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), pe care îl consideră neconstituțional și periculos pentru drepturile de autor, scrie Ziare.com.

Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului, creatorii avertizează că adoptarea proiectului ar duce la politizare, birocrație sporită și pierderi majore atât pentru artiști, cât și pentru stat. Aceștia și-au exprimat disponibilitatea de a colabora cu Ministerul Culturii și Ministerul Finanțelor pentru îmbunătățirea cadrului legislativ actual și au pregătit un pachet de propuneri concrete, bazat pe analiza vulnerabilităților sistemului.

Argumentele artiștilor

Încălcarea Constituției – Legea nr. 8/1996 este o lege organică și nu poate fi modificată prin ordonanță de urgență, conform jurisprudenței Curții Constituționale. Adoptarea ordonanței ar ocoli dezbaterea parlamentară și principiul separării puterilor în stat. Politizare și birocrație sporită – Transformarea ORDA într-o simplă direcție subordonată Ministerului Culturii nu reprezintă o reformă reală și poate favoriza numiri pe criterii politice, în detrimentul eficienței și independenței instituției. Amenințarea drepturilor artiștilor – Organizațiile care gestionează drepturile artiștilor și compozitorilor sunt atacate în esența funcționalității lor. Acestea au contribuit la virarea către bugetul de stat a aproape 30 de milioane de euro în ultimii trei ani, prin taxe, impozite și contribuții sociale.

Poziția Ministerului Culturii

Ministerul Culturii susține că reorganizarea va aduce coerență instituțională și eficiență, prin consolidarea autorității administrative și legislative în domeniul drepturilor de autor, reducerea costurilor administrative și simplificarea procedurilor pentru creatori. Totodată, ministerul afirmă că își asumă angajamentul de a respecta drepturile de autor și drepturile conexe în conformitate cu standardele europene și internaționale.

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiști Interpreți (CREDIDAM) a transmis că proiectul normativ este „toxic și ostil”, vizând distrugerea organizațiilor de gestiune colectivă și prejudicierea intereselor atât ale compozitorilor și artiștilor, cât și ale statului.