avantajul de a locui in avantgarden. ai parte de minunate peisaje pastorale

O scenă desprinsă parcă dintr-un tablou pastoral i-a surprins pe sibienii din cartierul Avantgarden, marți seara, 20 august, în jurul orei 20:00.
Pe terenul de lângă magazinul Dedeman, sute de oi au năvălit la pășunat, aduse de un crescător local. Locuitorii din zonă s-au oprit mirați să privească neobișnuita desfășurare, pe fundalul blocurilor moderne și al infrastructurii urbane.
Nu toată lumea a privit momentul cu relaxare. O mamă s-a arătat speriată pentru copilul ei, văzând câinele de pază care însoțea turma și lătra vigilent pentru a proteja animalele.
Chiar și așa, spectacolul natural a oferit o imagine pitorească la apus, cu siluetele oilor în contrast cu blocurile și luminile orașului. Antiteza dintre peisajul rustic și mediul urban a stârnit zâmbete, fotografii și discuții între trecători.
Ultima oră
- Sibian reținut de poliție după ce a bătut un bărbat la Săliște 2 minute ago
- O fabrică ilegală de țigări, operată de români, moldoveni și ucraineni avea ramificații la Sibiu 4 minute ago
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Sibiu va purta numele Elenei Delia Stoicescu 12 minute ago
- Fostul președinte Traian Băsescu va primi un apartament de protocol, nu o vilă 24 de minute ago
- „Siguranța” cu vopsea la Sibiu: Pistele de biciclete trasate pe asfalt sunt o capcană cu înjurături pentru bicicliști și trotinetiști / VIDEO 40 de minute ago