avantajul de a locui in avantgarden. ai parte de minunate peisaje pastorale

O scenă desprinsă parcă dintr-un tablou pastoral i-a surprins pe sibienii din cartierul Avantgarden, marți seara, 20 august, în jurul orei 20:00.

Pe terenul de lângă magazinul Dedeman, sute de oi au năvălit la pășunat, aduse de un crescător local. Locuitorii din zonă s-au oprit mirați să privească neobișnuita desfășurare, pe fundalul blocurilor moderne și al infrastructurii urbane.

Nu toată lumea a privit momentul cu relaxare. O mamă s-a arătat speriată pentru copilul ei, văzând câinele de pază care însoțea turma și lătra vigilent pentru a proteja animalele.

Chiar și așa, spectacolul natural a oferit o imagine pitorească la apus, cu siluetele oilor în contrast cu blocurile și luminile orașului. Antiteza dintre peisajul rustic și mediul urban a stârnit zâmbete, fotografii și discuții între trecători.