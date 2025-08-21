centrul școlar de educație incluzivă nr. 1 sibiu va purta numele elenei delia stoicescu

Consiliul Județean Sibiu a anunțat că, în semn de recunoștință pentru activitatea sa, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 din Sibiu va purta numele „Elena Delia Stoicescu”. Decizia urmează să fie adoptată joi, în ședința de plen a Consiliului Județean.
Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a transmis pe pagina sa de socializare că acest gest marchează aprecierea comunității pentru un dascăl dedicat copiilor cu cerințe educaționale speciale. „Este modul nostru de a-i cinsti memoria unui dascăl care și-a dedicat viața copiilor, transformând dragostea pentru educație într-o moștenire vie”, a precizat Cîmpean.
Numele Elenei Delia Stoicescu va rămâne astfel o sursă de inspirație și speranță pentru întreaga comunitate, transmițând un mesaj despre dăruirea și iubirea față de copii.
