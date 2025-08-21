condamnare definitivă în dosarul 2 mai. autorul tragediei a primit zece ani cu executare

Curtea de Apel Constanța a menținut decizia primei instanțe, astfel că Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare pentru uciderea a doi tineri și rănirea altor trei, în accidentul produs în urmă cu doi ani, pe 19 august 2023, pe DN 39, în apropiere de localitatea 2 Mai.

Accidentul a avut loc dimineața, când Pascu a intrat cu autoturismul într-un grup de pietoni. După impact, doi tineri și-au pierdut viața, iar trei persoane au fost rănite. După incident, șoferul a părăsit locul accidentului, fiind ulterior găsit de polițiști în Vama Veche. Ancheta a stabilit că se afla sub influența mai multor substanțe interzise, scrie Digi24.ro.

În octombrie 2023, Pascu a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

Pe 31 ianuarie 2025, Judecătoria Mangalia l-a condamnat la 10 ani de închisoare pentru toate infracțiunile, iar Curtea de Apel Constanța a menținut sentința. Instanța a decis totodată ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească despăgubiri familiilor victimelor: 700.000 euro și 640.000 euro pentru cei doi tineri decedați, precum și 100.000 euro, 50.000 euro și 250.000 euro pentru cei trei răniți.

Avocatul uneia dintre familiile victimelor, Adrian Cuculis, a transmis pe Facebook: „Dosarul 2 Mai a ajuns la final. Totul a rămas cum știți. 10 ani de închisoare pentru Vlad Pascu. O poveste tristă, tristă.”