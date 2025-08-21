de pe podium la catedră: impresionanta poveste de viață a profesorului - director de școală ioan banciu

La 68 de ani, profesorul Ioan Banciu este unul dintre cei mai longevivi directori de școală din județul Sibiu. Fost sportiv de performanță, jucător de rugby la CSM Sibiu, Banciu și-a început cariera didactică la 41 de ani, fără să știe dacă va rămâne „la catedră” sau va continua pe terenul de sport. Astăzi, spune că dacă n-ar fi încercat, ar fi pierdut cel mai frumos drum din viața lui.

Originar din Ocna Sibiului, a trecut prin două școli ca director – la Ocna Sibiului și, în prezent, la Școala Gimnazială din Loamneș, unde se simte „mai bine ca oriunde”. „Dacă nu veneam aici, la Loamneș, cred că rămâneam cu un gol. E altă lume aici – respect, oameni calzi, copii care te strigă pe stradă: «Sănătate, domnu’ director!», și nici nu știu cine sunt. Asta e răsplata sufletului”, mărturisește directorul Ioan Banciu.

De la rugby la catedră

A fost selecționat în clasa a XII-a să joace rugby și nu s-a mai oprit. „Părinții mi-au zis: «La rugby și la box să nu te duci!», dar am continuat. Din 1976, am fost angajat oficial la CSM Sibiu. Am jucat ani buni, până când genunchiul a cedat și a trebuit să aleg alt drum”, a povestit acesta.

Între antrenamentele de rugby, și-a luat primele ore la o școală din Ocna. „Așa am început. Mi-au dat cea mai slabă clasă: 7B. Mi-am spus: dacă tot sunt aici, mă ocup de ei ca de copiii mei și așa am făcut”, spune acesta.

Când elevii lui au dat examenul de capacitate, s-a dus cu piciorul în ghips. „Nici nu mi-am pus problema să lipsesc. Ei aveau nevoie de mine, și eu de ei”, mărturisește directorul.

Director, profesor și… viceprimar

În 2004, Ioan Banciu a fost numit director adjunct, iar în același an, prietenul său – proaspăt ales primar – i-a propus să devină viceprimar al orașului. „Nici nu apucasem să închei situațiile de clasă. Mi-a zis: «Ghiță, tu trebuie să vii la primărie». Am acceptat și am fost omul de legătură între școală și administrația locală. A fost o perioadă intensă – două mandate în care am reușit să construim o grădiniță la standarde europene și o sală de sport”, spune Banciu.

În 2012 a revenit la școala din Ocna Sibiului, pe care a condus-o până în 2023, când a făcut o „rocadă de posturi” și a fost detașat la Loamneș prin decizia Inspectoratului Școlar. „A fost cea mai inspirată mutare. La Loamneș am simțit din nou ce înseamnă apropierea reală între dascăl și comunitate”, povestește directorul.

Secretul unui director iubit de elevi

Pentru profesorul Banciu, dragostea pentru copii a fost cheia longevității în carieră. „Când am început, aveam copii mici acasă și parcă îi vedeam pe ai mei în fiecare bancă. Dacă dai, primești. Copiii simt când ești acolo pentru ei”, spune acesta.

Nu a fost ocolit de provocări: clase simultane, resurse puține, lipsa cadrelor didactice, dar acesta spune că totul se poate compensa când pui suflet: „Noi nu suntem aici doar să predăm lecții și să completăm cataloage. Suntem formatori de caractere. Dacă nu ai o chemare, nu funcționează. Educația începe acasă, dar trebuie dusă mai departe la școală”, mărturisește Banciu.

Regretul unui om care a făcut cât a putut

Directorul Ioan Banciu are un singur regret. „Dacă am un regret, e că timpul a trecut prea repede. Puteam să fac mai mult, deși am făcut tot ce am putut. Mă bucur că am ajutat oameni, că am crescut generații întregi care mă salută și mă îmbrățișează pe teren. Cum să ai o stare mai bună decât atunci când toți copiii îți spun «La mulți ani», te iau de picioare și te trag spre ei? Ăsta e adevărul: copiii te țin tânăr”, a mai povestit acesta.