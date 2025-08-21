distracție maximă în weekend la sibiu: concerte retro cu fun factory, azur, n&d și ateliere unice la muzeul astra

Sibiul se pregătește de un weekend plin de evenimente diverse, pentru toate gusturile – de la concerte cu artiști internaționali și festivaluri în aer liber, până la drumeții, filme și experiențe culinare. Dacă ești în căutarea planurilor perfecte pentru zilele următoare, iată ce nu trebuie să ratezi:

Începând de joi, 21 august, și până duminică, 24 august, Parcul Tineretului găzduiește festivalul „Sibiul de Odinioară”, dedicat nostalgiei anilor ’90 și 2000. Pe cele două scene ale evenimentului vor urca nume emblematice ale muzicii dance și retro: Fun Factory, Captain Hollywood Project, N&D, Azur, L.A., Geo Da Silva, Marusha, Maverick, Enășescu, Codi Reivs și alții.

Festivalul Tomatelor la Muzeul Astra

Muzeul Astra găzduiește sâmbătă o ediție specială a programului „Târgul de țară – grădină și peisaj legumicol 2025”, un adevărat festival al tomatelor și al grădinăritului. Evenimentul include o expoziție cu vânzare de legume, fructe, plante și produse tradiționale. Este locul ideal pentru cei interesați de agricultură locală, biodiversitate și alimentație sănătoasă.

Tot în acest weekend, are loc și Olimpiada Meşteşuguri artistice tradiţionale la Muzeul ASTRA Sibiu. Evenimentul reunește 244 de elevi și profesori din 28 de județe ale României, precum și din Republica Bulgaria și Republica Moldova.

Festivalul Internațional George Enescu ajunge la Sibiu

Duminică, 24 august, debutează la Sala Thalia ediția sibiană a prestigiosului Festival Internațional George Enescu. Până pe 21 septembrie, publicul se va putea bucura de concerte și recitaluri de excepție, susținute de artiști de renume mondial și ansambluri simfonice de top.

Night Cross Challenge – sport în nocturnă la Muzeul Astra

Pasionații de mișcare sunt așteptați vineri, 22 august, între orele 20:00 și 22:00, la Night Cross Challenge, o competiție sportivă desfășurată în aer liber, chiar în cadrul Muzeului Astra. Evenimentul promite adrenalină, atmosferă vibrantă și o doză sănătoasă de competiție sub cerul nopții. Detalii aici

Drumeții cu „Anii Drumeției”

Și în acest weekend, programul „Anii Drumeției” propune mai multe trasee pentru iubitorii de natură. Atât începătorii, cât și cei mai experimentați pot alege dintre turele ghidate care explorează frumusețile Munților Făgăraș sau zona Mărginimii. Vezi detalii aici!

Filme noi la CineGold

Pentru cei care aleg să petreacă timpul în oraș, CineGold aduce pe ecrane cele mai noi producții cinematografice. De la blockbustere de acțiune la comedii sau animații pentru întreaga familie, programul cinematografului poate fi consultat online, iar biletele pot fi rezervate din timp. Printre filmele care pot fi urmărite în acest weekend se află „Cu chelie e șmecherie”, „Relații fără obligații”, „Materialiștii”, „Prietenul meu: Delfinul 2” și multe altele. Vezi programul complet AICI.

Holzstock Festival 2025 – muzică indie în inima Hosmanului

Cei care preferă natura și muzica alternativă pot merge la Holzstock Indie Festival, care revine între 22 și 24 august cu cea de-a unsprezecea ediție. Evenimentul are loc în decorul pitoresc al bisericii fortificate din Hosman, unde participanții se vor bucura de muzică live, ateliere creative și experiențe culturale într-un cadru rural spectaculos.

Meci important la Sibiu: FC Hermannstadt vs Farul Constanța

Chiar dacă are loc luni, 25 august, meciul dintre FC Hermannstadt și Farul Constanța merită pus în agendă. Partida se va juca pe Stadionul Municipal Sibiu, începând cu ora 19:00, și promite un duel echilibrat în prima ligă de fotbal.