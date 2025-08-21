dumbrăveni, administrație psd – peste 102 milioane de lei atrase pentru dezvoltarea orașului

Sărbătoarea orașului Dumbrăveni este, an de an, un eveniment care aduce bucurie, unitate și mândrie pentru întreaga comunitate. Anul acesta, atmosfera a fost cu atât mai specială, cu cât centrul orașului a fost complet reabilitat și modernizat, oferind un cadru deosebit pentru desfășurarea evenimentului.

Primarul Dumbrăveniului, Emil Dârloșan, reușește prin fapte să demonstreze ce înseamnă o administrație eficientă. În mandatul domniei sale, orașul a beneficiat de peste 102 milioane de lei, fonduri europene și guvernamentale, atrase pentru proiecte de modernizare a infrastructurii de drumuri, apă și canalizare, precum și pentru renovarea școlilor, grădinițelor și a căminelor culturale, dar și a rețelelor electrice. Rezultatele sunt vizibile, iar Dumbrăveniul devine pe zi ce trece un oraș mai modern și mai atractiv pentru locuitorii săi.

Deputatul și președintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, prezent la eveniment, a subliniat importanța colaborării cu administrația locală.

„Aceste rezultate nu sunt întâmplătoare, ci vin ca urmare a unei colaborări corecte și eficiente. Sprijinul acordat primarului Emil Dârloșan a fost și va rămâne constant, pentru că doar așa putem aduce dezvoltare reală comunităților noastre”, a declarat Bogdan Trif.

În cadrul sărbătorii, primarul Emil Dârloșan a ținut să mulțumească pentru susținerea primită: „Îi mulțumesc domnului Bogdan Trif pentru sprijinul constant și pentru deschiderea pe care o arată față de proiectele orașului nostru. Investițiile vor continua în Dumbrăveni, iar dezvoltarea continuă a orașului va contribui semnificativ la creșterea nivelului de trai al comunității noastre, creând oportunități mai bune pentru toți locuitorii.”

Sărbătoarea orașului Dumbrăveni rămâne un moment de bucurie pentru comunitate, dar și un prilej de a arăta că tradiția și dezvoltarea pot merge împreună atunci când administrația locală lucrează cu viziune și determinare.