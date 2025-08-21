Guvernul a aprobat, în ședința de joi, atribuirea unei locuințe de stat fostului președinte Traian Băsescu. La cererea acestuia, documentul prin care se stabilește reședința a fost clasificat.

Inițial, proiectul prevedea acordarea unei vile întregi în nordul Capitalei, aproape de fostul sediu PDL, partidul pe care l-a condus Traian Băsescu. Proiectul a fost însă retras de pe ordinea de zi, iar fostul președinte a cerut ulterior un apartament, considerând vila „mult prea mare”, scrie Digi24.

„Astăzi a fost adoptată Hotărârea de Guvern prin care i se atribuie o reședință lui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament într-un bloc de locuințe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, Hotărârea de Guvern are regim clasificat”, a transmis Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Întrebată de ce premierul a acceptat păstrarea secretului, în contextul în care recent a declarat că va desecretiza documentele privind locuințele de stat, purtătoarea de cuvânt a răspuns că a fost respectată solicitarea fostului președinte.

Astfel, Traian Băsescu va primi un apartament într-un bloc de locuințe, iar detaliile legate de locație și condiții rămân confidențiale.