hrana pacienților spitalului de pneumoftiziologie sibiu servită la cele mai înalte standarde europene

Pacienții internați la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu beneficiază de un sistem modern de servire a hranei, adaptat specificului infecțios al bolilor tratate în unitate. Noua dotare include tăvi individuale cu veselă izolată termic și o mașină de spălat tip tunel, cu bandă transportoare și accesorii, care permite spălarea și dezinfecția înaltă a vesela utilizată.

„Ne bucurăm că am reușit să îmbunătățim calitatea condițiilor hoteliere oferite pacienților noștri. Servirea mesei se realizează acum pe tăvi individuale moderne, compartimentate astfel încât să includă recipiente specifice fiecărui preparat servit. Este un pas important pentru a asigura pacienților cele mai bune condiții de îngrijire și recuperare”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Noua dotare include tăvi termoizolante cu trei compartimente și recipiente pentru boluri și farfurii, capace care mențin temperatura alimentelor pe durata transportului, cărucioare inox pentru transportul tăvilor și mese de lucru și rafturi din inox. Sistemul are o valoare de 304.000 lei, TVA inclus, finanțarea provenind din venituri proprii ale spitalului.

Dr. Lavinia Danciu, director medical al unității, explică principalele avantaje: „Pacienții primesc la pat tăvi individuale cu veselă inclusă, adaptată regimului alimentar necesar fiecăruia. Sistemul asigură igienizare și dezinfecție înaltă, gestionarea sustenabilă a deșeurilor și creșterea satisfacției pacienților. În plus, spitalul devine «verde» în ceea ce privește managementul deșeurilor generate în procesul de servire a mesei.”

Roxana Tatu, asistent medical de igienă, subliniază că mâncarea este păstrată caldă datorită tăvilor termoizolante, iar spălarea vesela se realizează centralizat, printr-o combinație de dezinfecție termică și chimică, cu detergenți profesionali, dozaj controlat. Zona de spălare este separată de cea de porționare pentru a respecta circuitele igienico-sanitare.

Zilnic, în blocul alimentar al spitalului se prepară meniuri pentru pacienții cu regim comun, dar și pentru cei cu restricții alimentare specifice: regimuri desodate, pentru pacienții cu tuberculoză, diabet sau afecțiuni hepatice. Evaluarea lunară a calității hranei, realizată prin chestionare anonime, arată că peste 90% dintre pacienți apreciază serviciile oferite cu calificative de „foarte bine” și „bine”.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, aflat în subordinea Consiliului Județean Sibiu, găzduiește anual aproximativ 4.000 de pacienți internați în regim de spitalizare continuă.