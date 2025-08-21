începe olimpiada meşteşuguri artistice tradiţionale la muzeul astra sibiu. ce e de văzut în cele patru zile

Muzeul ASTRA din Sibiu găzduiește, în perioada 21 – 24 august 2025, faza națională a Olimpiadei „Meșteșuguri artistice tradiționale”, ediția a XXVIII-a. Evenimentul reunește 244 de elevi și profesori din 28 de județe ale României, precum și din Republica Bulgaria și Republica Moldova.

Elevii din învățământul primar participă la competiție ca o formă de promovare a culturii populare în rândul școlarilor mici și vor fi premiați exclusiv de Muzeul ASTRA. Din Bulgaria, Olimpiada este reprezentată de elevi și profesori de la Școala Națională de Arte din Sliven, meșteri în iconografie și țesut la gherghef, însoțiți de colegii lor de la Complexul Arhitectural-Etnografic Etar. Din Republica Moldova participă elevi și meșteri populari de la Casa Părintească din Palanca, Centrul de Meșteșuguri Tradiționale din Răuțel și Centrul de Creație din Dondușeni, specializați în olărit, croșetat, țesut la gherghel, prelucrarea artistică a lemnului, împletit în noduri și pictat pe sticlă și lemn.

Concursul cuprinde o gamă variată de meșteșuguri tradiționale, printre care: olărit, modelat ceramică, pictură pe sticlă și pe lemn, pictură naivă, încondeiat ouă, prelucrarea artistică a lemnului, sculptură, mobilier pictat, prelucrare metal, pirogravură, xilogravură, confecționat măști, țesut în război orizontal și vertical, confecționat piese de costum popular, păpuși, cusut, brodat, broderie pe piele, opinci, bice, pălării, împlâslit lână, podoabe, fibre vegetale și ciucuri, croșetat dantelă, podoabe de ceremonial și artă decorativă.

Evenimentul este unul interactiv, astfel că vizitatorii sunt invitați să participe la ateliere alături de elevi și profesori, pentru a experimenta meșteșugurile tradiționale. În plus, în zilele de sâmbătă și duminică vor avea loc workshop-uri demonstrative și interactive gratuite, incluzând fierărie, mozaic, confecționat măști, țesut la gherghef, țesut în noduri, broderie pe piele și modelat ceramică. Participanții se vor putea bucura și de momente folclorice și expoziții tematice.

Festivitatea de închidere și premiere va avea loc duminică, 24 august, ora 17:00.

Olimpiada este organizată de Muzeul ASTRA, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, și este susținută de sponsorii: S.C. SOMAREST S.R.L., Asociația Vatra Meșterilor și Creatorilor de Patrimoniu, S.C. ANFEL TAVI INSTAL S.R.L., DECATHLON SIBIU, ARIA SIBIU, EURO NET S.R.L., S.C. SIMPA RETAIL SRL și S.C. MOARA CIBIN.

Olimpiada „Meșteșuguri artistice tradiționale” oferă o ocazie unică de a descoperi și promova cultura populară românească, dar și meșteșugurile internaționale, printr-un eveniment ce îmbină tradiția, creativitatea și interactivitatea pentru toate vârstele.