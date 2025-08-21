începe „sibiul de odinioară”: 4 zile de festival retro cu fun factory, captain hollywood project, azur, generic și n&d în parcul tineretului

Sibienii și vizitatorii din toată țara sunt așteptați între 21 și 24 august, la festivalul „Sibiul de Odinioară”, unde atmosfera anilor ’90 și 2000 va pune stăpânire pe Parcul Tineretului.

Pe cele două scene vor urca artiști de top ai muzicii retro și dance — Fun Factory, Captain Hollywood Project, Generic, Azur, L.A., N&D, Geo Da Silva, Enășescu, Marusha, Maverick și Codi Reivs — pregătiți să ofere show-uri live memorabile.

Publicul gurmand va avea parte de o experiență completă, fiind întâmpinat cu preparate apetisante și deserturi care vor completa perfect maratonul muzical.

Parcul Tineretului din Sibiu devine, începând de astăzi, joi, 21 august, și până duminică, 24 august, scena celui mai nostalgic și spectaculos festival din oraș: „Sibiul de Odinioară”.

Ajuns la ediția cu numărul 12, festivalul îi invită pe sibieni și pe turiști să se întoarcă în anii ’90 și 2000 – vremurile walkman-urilor, casetelor derulate cu pixul și refrenelor care au scris istorie.

Pentru prima dată, festivalul aduce două scene, ceea ce înseamnă muzică non-stop, zero pauze și energie fără oprire. Intrarea este liberă.

„Avem, fără doar și poate, cel mai impresionant line-up din istoria festivalului nostru. Cap de afiș sunt invitații de peste hotare, Fun Factory și Captain Hollywood Project, trupe care au făcut furori pe tot mapamondul. În premieră pe aceeași scenă la Sibiu vin Generic și Azur, cu piese care au rămas în topul preferințelor românilor. Avem două scene și multe alte surprize; îi invităm pe sibieni în Parcul Tineretului pentru patru seri memorabile”, transmit organizatorii festivalului.

Două scene cu artiși care au scris istorie

Pentru prima dată, festivalul propune două scene, astfel încât muzica să curgă neîntrerupt, fără pauze lungi între artiști. Programul se desfășoară 21–22 august între orele 16:00–23:50, iar 23–24 august între 15:00–23:50.

Pe afiș sunt nume care au scris istorie în muzica internațională și românească:

Fun Factory, Captain Hollywood Project, Generic, Azur, L.A., N&D, Geo Da Silva, Enășescu, Marusha, Maverick și Codi Reivs.

De la „Vino la mine” și „Ochii tăi”, până la „Celebration” și „Flying High”, publicul se pregătește de un adevărat maraton muzical în care fiecare refren va fi cântat la unison de mii de voci.

Povestea pe zile și ore – maratonul retro

Joi, 21 august – „Apasă PLAY”

🔹 17:00 – Maverick deschide festivalul cu un warm-up pe cinste

🔹 20:00 – L.A. aduce pe scenă hiturile „Ochii tăi” și „Toată viața mea

🔹 20:45 – Enășescu închide prima seară cu un show incendiar.

Vineri, 22 august – „Side A: Șlagăre pe repeat”

🔹 17:00 – Codi Reivs încălzește atmosfera.

🔹 19:30 – GENERIC vine cu „Fratele meu” și „S-a rupt lanțul de iubire”

🔹 20:45 – AZUR, ridică publicul cu refrene precum „Mona” sau „În stație la Lizeanu”.

🔹 22:00 – Maverick oferă un closing de neuitat.

Sâmbătă, 23 august – „Turbo ’90”

🔹 17:00 – Maverick pornește seara pe beat

🔹 19:30 – N&D cu „Vino la mine” și „Vreau să plâng” – soundtrack-ul unei generații.

🔹 20:30 – CAPTAIN HOLLYWOOD PROJECT: un show european adus la Sibiu.

🔹 21:15 – Marusha transformă Parcul Tineretului într-un club în aer liber.

Duminică, 24 august – „Greatest Hits”

🔹 17:00 – Codi Reivs dă startul ultimei seri.

🔹 20:00 – FUN FACTORY, capul de afiș al festivalului, cu „I Wanna B With U

🔹 20:45 – Geo Da Silva închide ediția cu un show exploziv

Scena cu gust – street-food, bar & wine

Festivalul nu înseamnă doar muzică, ci și un adevărat festin culinar.

Aleile Parcului Tineretului vor fi pline de arome care ademenesc:

Two Chefs și Street Bites vin specialități internaționale,

și vin specialități internaționale, Greci pe Roți aduce souvlaki și gyros autentic,

aduce souvlaki și gyros autentic, The Burger’s Father promite rețete de burger artizanale,

promite rețete de burger artizanale, Turtha Grill combină grătare savuroase cu delicioșii mititei,

combină grătare savuroase cu delicioșii mititei, Turtha Ice Cream aduce cea mai bună înghețată din Sibiu

aduce cea mai bună înghețată din Sibiu Pokka Curos îndulcește publicul cu deserturi spectaculoase

La capitolul băuturi, energia vine din toate direcțiile:

Olha Coffee pregătește espresso-uri și specialități

pregătește espresso-uri și specialități Backyard Bar, WineNot și Bubble Bar asigură cocktailuri, bere rece, vinuri și băuturi răcoritoare.

„Sibiul de Odinioară” este un eveniment cofinanțat de Consiliul Local Sibiu, prin Primăria Municipiului Sibiu.

Parteneri principali: Bilstein, GLS.

Parteneri strategici: Magnolia Residence, Soma, Backyard, Ora de Sibiu, Vreau Reclamă