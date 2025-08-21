inter sibiu începe liga 3 în deplasare. meci tare acasă pentru acs mediaș

Cele două echipe din județul Sibiu care activează în Liga 3, Inter și ACS Mediaș 2022 și-au aflat programul din sezonul regular pe care îl vor avea în Seria 6.

După ce miercuri au aflat ce au fost repartizate într-o serie cu deplasări lungi, alături de echipe din Vâlcea, Gorj, Argeș sau Hunedoara, Inter Sibiu și ACS Mediaș 2022 și-au aflat joi adversarele din prima rundă a Ligii 3.

Conform tragerii la sorți, ACS Mediaș va începe Liga 3 pe teren propriu, cu un meci tare, contra Minerului Lupeni. Cu loturi valoroase, cele două echipe sunt printre favoritele la intrarea în play-off-ul Ligii 3. În runda a doua, echipa pregătită de Alex Curtean va juca la Bascov, cu Unirea.

Inter Sibiu va începe campionatul în deplasare, la Câmpulung, unde va întâlni pe Muscelul ARO. În sezonul trecut, Muscelul ARO a luptat în play-out pentru evitarea retrogradării. Nou-promovată în Liga 3, Inter Sibiu este încă o necunoscută pentru acest nivel. Primul meci la Sibiu va fi în runda a doua, cu Gilortul Tg. Cărbunești.

Vineri, 22 august, pe Stadionul ”8 Mai”, ACS Mediaș și Inter Sibiu se întâlnesc în ultimul test înainte de startul din noua ediție a Ligii 3.

În turul sezonului regular din Liga 3, duelul dintre cele două echipe este programat abia în etapa a 9-a, la Mediaș.

Program Seria 6, Etapa 1:

UNIREA BASCOV – CSM TG. JIU

ACS MEDIAȘ 2022 – MINERUL LUPENI

CSM JIUL PETROȘANI – SCM RÂMNICU VÂLCEA

FC PĂUȘEȘTI OTĂSĂU – VULTURII FĂRCĂȘEȘTI

MUSCELUL ARO – INTER SIBIU

GILORTUL TG. CĂRBUNEȘTI – VIITORUL DĂEȘTI