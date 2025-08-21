intervenție în desfășurare a pompierilor pe strada lungă. o bucată de tablă amenință să cadă de pe un bloc

Pompierii sibieni s-au deplasat joi pe strada Lungă din Sibiu pentru a îndepărta un element de pe acoperișul unui bloc, aflat în pericol să cadă.
O tablă de pe un bloc s-a desprins, astfel că pompierii au intervenit pentru a o îndepărta.
„Pompierii sibieni intervin cu o autoscară pe strada Lungă din Sibiu pentru îndepărtarea unui element de construcție în pericol de cădere”, informează Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu
Intervenția este în desfășurare în acest moment. Revenim cu detalii.
